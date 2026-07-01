WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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01.07.2026 05:30:00
Geldanlage: Der größte Fehler von Privatanlegern mit MSCI-World-ETFs
Ein ETF für alles – diese Idee steckt hinter dem MSCI World. Der Analyst Ali Masarwah erklärt, warum er heute dazu rät, einen Teil des Geldes anders zu investieren und was der größte Fehler von Privatanlegern ist.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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