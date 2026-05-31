SIE Aktie
WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
|
31.05.2026 12:45:00
Geldanlage: Ich habe 100 Euro im Monat übrig. Wie soll ich sie anlegen?
Die Investmentexpertin Anja Mikus leitet den deutschen Staatsfonds Kenfo und muss aus 25 Milliarden Euro 130 Milliarden machen. Hier erklärt sie, worauf bei langfristiger Geldanlage zu achten ist und warum eine Aktienrente sinnvoll ist.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!