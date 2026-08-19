Geldanlage: So hätten Sie mit uns ein (kleines) Vermögen gemacht

SIE Aktie
WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
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19.08.2026 05:30:00
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Aktien, Gold, Immobilien – seit 100 Ausgaben widmen wir uns allen Fragen rund ums Geld. Aber wo lagen wir richtig und wo daneben? Eine Bilanz.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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