Geldhaus warnte Bund: Unicredit erhöht Commerzbank-Beteiligung deutlich

Die italienische Großbank Unicredit hat ihren Anteil an der Commerzbank nach eigen Angaben weiter ausgebaut. Über Finanzinstrumente seien weitere 11,5 Prozent an der Commerzbank erworben worden, teilt Unicredit mit. Die Großbank habe bei den Aufsehern beantragt, die Beteiligung an der Commerzbank auf bis zu 29,9 Prozent aufzustocken.