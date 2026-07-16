CORONA Aktie
WKN: 903869 / ISIN: JP3305950002
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16.07.2026 11:47:49
Geldpolitische Diskussion: KI, Post-Corona, Expansionsgrad und Düngerpreise
Die jüngste Zusammenfassung der an der Lagebeurteilung geführten Diskussion zeigt, welche Themen die Schweizer Währungshüter beschäftigt haben. Die Geldpolitik wirkt weiterhin expansiv, die Übertragung auf die Wirtschaft funktioniert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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