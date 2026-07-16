CORONA Aktie

CORONA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 903869 / ISIN: JP3305950002

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16.07.2026 11:47:49

Geldpolitische Diskussion: KI, Post-Corona, Expansionsgrad und Düngerpreise

Die jüngste Zusammenfassung der an der Lagebeurteilung geführten Diskussion zeigt, welche Themen die Schweizer Währungshüter beschäftigt haben. Die Geldpolitik wirkt weiterhin expansiv, die Übertragung auf die Wirtschaft funktioniert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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