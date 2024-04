Geldsegen für den BVB durch den Einzug ins Champions League-Halbfinale

Düsseldorf (Reuters) - Borussia Dortmund hat nach dem Einzug ins Halbfinale der Champions League sein Gewinnziel für die laufende Saison angehoben.

Der erwartete Geldsegen aus dem europäischen Wettbewerb werde den Überschuss voraussichtlich auf 33 bis 43 (Vorjahr: 9,6) Millionen Euro treiben, teilte der aktuelle Tabellen-Fünfte in der Bundesliga am Mittwoch mit.

Ursprünglich hatte der einzige börsenotierte Fußballclub Deutschlands 15 bis 25 Millionen Euro anvisiert und nach den Fortschritten in der Champions League seine Erwartungen im März auf 25 bis 35 Millionen angehoben. Durch die starke Abhängigkeit vom weiteren Verlauf der sportlichen Saison sowie den Unwägbarkeiten der weltpolitischen Lage bestehe aber nach wie vor ein gewisses Prognoserisiko, hieß es.

Der BVB hatte am Dienstag gegen Atletico Madrid 4:2 gewonnen und trifft nun im Halbfinale auf Paris Saint-Germain. Medienberichten zufolge summieren sich die Einnahmen aus dem Wettbewerb für denn Traditionsclub mit dem Einzug in die Gruppe der letzten Vier auf rund 43 Millionen Euro. Bei den Fans der Aktie kamen die Nachrichten gut an. Die Papiere legten um knapp acht Prozent auf 3,77 Euro zu, sind damit aber noch meilenweit entfernt vom Ausgabekurs beim Börsendebüt im Jahr 2000, als das Papier elf Euro kostete.

(Bericht von Anneli Palmen, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)