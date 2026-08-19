Gelum Resources stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Gelum Resources hat am 17.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Gelum Resources hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,06 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,040 CAD je Aktie gewesen.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,070 CAD gegenüber -0,040 CAD im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.at