Gem Aromatics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Gem Aromatics hat am 27.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2024 abgelaufen war.

Bei einem Gewinn je Aktie von 1,59 INR wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Das vergangene Quartal hat Gem Aromatics mit einem Umsatz von insgesamt 968,4 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 968,4 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Redaktion finanzen.at