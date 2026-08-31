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31.08.2026 06:31:29
GEM legte Quartalsergebnis vor
GEM veröffentlichte am 28.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS lag bei 0,16 USD. Im letzten Jahr hatte GEM einen Gewinn von 0,080 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz wurden 1,18 Milliarden USD gegenüber 1,11 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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