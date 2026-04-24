GEM öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

GEM hat sich am 21.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 0,13 USD gegenüber 0,030 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,36 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,16 Milliarden USD in den Büchern standen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,430 USD beziffert, während im Vorjahr 0,280 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 5,16 Milliarden USD gegenüber 4,61 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at