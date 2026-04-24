|
24.04.2026 06:31:29
GEM öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
GEM hat sich am 21.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS belief sich auf 0,13 USD gegenüber 0,030 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,36 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,16 Milliarden USD in den Büchern standen.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,430 USD beziffert, während im Vorjahr 0,280 USD je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 5,16 Milliarden USD gegenüber 4,61 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen: Gute Laune bei Tech-Aktien -- ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX beendet Handelswoche knapp im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die Wall Street zeigt sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.