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28.05.2026 06:31:29
Gem Spinners India stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Gem Spinners India ließ sich am 27.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Gem Spinners India die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Gem Spinners India ein EPS von -0,030 INR in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,070 INR. Im Vorjahr waren -0,110 INR je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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