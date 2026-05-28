Gem Spinners India stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Gem Spinners India ließ sich am 27.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Gem Spinners India die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Gem Spinners India ein EPS von -0,030 INR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,070 INR. Im Vorjahr waren -0,110 INR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at