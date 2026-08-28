Gem-Year Industrial gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Gem-Year Industrial hat am 27.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,14 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,060 CNY je Aktie erzielt worden.

Gem-Year Industrial hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 688,1 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 607,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at