KI HOLDINGS Aktie

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WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003

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31.07.2026 12:00:54

Gema gewinnt vor Gericht: KI-Musikfirma Suno darf bestimmte Songs nicht mehr nutzen

Ob "Atemlos", "Mambo No. 5" oder "Forever Young" - die KI-Musikfirma Suno soll diese deutschen Welthits so gespeichert und genutzt haben, dass sie kaum von den Originalen zu unterscheiden sind. Die Gema sieht das Urheberrecht verletzt und zieht vor Gericht - nun fällt das Urteil.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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