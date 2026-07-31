KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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31.07.2026 12:00:54
Gema gewinnt vor Gericht: KI-Musikfirma Suno darf bestimmte Songs nicht mehr nutzen
Ob "Atemlos", "Mambo No. 5" oder "Forever Young" - die KI-Musikfirma Suno soll diese deutschen Welthits so gespeichert und genutzt haben, dass sie kaum von den Originalen zu unterscheiden sind. Die Gema sieht das Urheberrecht verletzt und zieht vor Gericht - nun fällt das Urteil.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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