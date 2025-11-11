OpenAI Aktie
GEMA vs. OpenAI: Entscheidung im Gerichtsverfahren angekündigt
In der Klage der Gema gegen OpenAI geht es um neun Lieder, von "Atemlos" über "Männer" bis "Über den Wolken" – und um Umgang von KI mit Urheberrechten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
