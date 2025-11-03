03.11.2025 06:31:29

Gemdale A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Gemdale A hat am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Gemdale A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,17 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,010 CNY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 58,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 19,87 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8,32 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at

