Gemdale A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Gemdale A hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,46 CNY gegenüber -0,670 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Gemdale A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 52,03 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,66 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 9,71 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at