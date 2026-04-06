Gemdale A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Gemdale A hat sich am 04.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,95 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,590 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 11,86 Milliarden CNY, gegenüber 34,34 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 65,45 Prozent präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,940 CNY. Im Vorjahr waren -1,350 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Gemdale A im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 52,41 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 35,78 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 75,18 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 1,079 CNY und einen Umsatz von 58,04 Milliarden CNY in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at