Gemeinsam für ein erstklassiges Elektromobilitätserlebnis: Mercedes-Benz und BMW gründen Joint Venture zum Aufbau eines gemeinsamen Schnellladenetzes in China

+++ Ab 2024 sollen erste gemeinsame Ladestationen in den wichtigsten chinesischen xEV-Regionen in Betrieb gehen +++ Bis Ende 2026 sind landesweit mindestens 1.000 Stationen mit etwa 7.000 Ladepunkten geplant +++ Joint Venture will Kundinnen und Kunden von Mercedes-Benz und BMW nahtloses digitales Erlebnis ermöglichen, inklusive exklusiver Funktionen wie Plug & Charge und Vorab-Reservierung +++ Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW Zum vollständigen Artikel