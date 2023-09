Gemeinsame Entwicklung von Henkel und Siegwerk gewinnt Deutschen Verpackungspreis

Echte Nachhaltigkeit in der Verpackungsindustrie kann nur durch enge Partnerschaften entlang der gesamten Wertschöpfungskette erreicht werden. Diesen Ansatz würdigte das Deutsche Verpackungsinstitut mit seinem Verpackungspreis in der Kategorie Nachhaltigkeit. Ausgezeichnet wurde ein deinkbarer, recycelbarer Beutel, der zwischen Siegwerk, ExxonMobil, Henkel, Kraus Folie und Windmöller & Hölscher entstanden ist. Die Unternehmen hatten sich das Ziel gesetzt, ein System zu entwickeln, in dem Verpackung am Ende wieder zu farblosem, hochqualitativem Rezyklat werden. Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz. Zum vollständigen Artikel