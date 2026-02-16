Gemeinsamer Appell: Militärführer warnen vor Russland

BERLIN (dpa-AFX) - Spitzenmilitärs aus Deutschland und Großbritannien rufen die Europäer eindringlich dazu auf, sich für einen möglichen russischen Angriff zu rüsten. Moskau verlagere seine militärische Ausrichtung zunehmend nach Westen, warnen der Generalinspekteur der Bundeswehr , Carsten Breuer, und der Chef des Generalstabs der britischen Streitkräfte, Richard Knighton, in einem gemeinsamen Appell.

Die russischen Streitkräfte würden derart aufgerüstet, "dass das Risiko eines Konflikts mit Nato-Staaten steigen könnte", schreiben Breuer und Knighton in einem Gastbeitrag für die Zeitungen "Welt" und "Guardian". "Moskaus militärische Aufrüstung verbunden mit seiner Bereitschaft, Krieg auf unserem Kontinent zu führen, (...) erhöht das Risiko und verlangt unsere gemeinsame Aufmerksamkeit."

Als Konsequenz werben die Autoren nicht nur für eine "Stärkung der militärischen Einsatzbereitschaft", sondern auch für einen Ausbau der europäischen Rüstungsindustrie . "Die Ukraine zeigt uns, dass industrielle Fähigkeiten entscheidend sind, um einen großen Krieg durchzuhalten und letztendlich zu gewinnen", erläutern Breuer und Knighton und betonen: "Aufrüstung ist kein Kriegstreiben, sondern das verantwortungsvolle Handeln von Nationen, die entschlossen sind, ihre Bevölkerung zu schützen und den Frieden zu bewahren."/ax/DP/stw