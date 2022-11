Gemeinschaftsunternehmen für Hybrid- und schadstoffarme Antriebe: Geely und Renault Group Rahmenvertrag sieht Unternehmen für Antriebstechnik vor

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Renault S.A."

Die Renault Group und der chinesische Automobilhersteller Geely haben in einem Rahmenvertrag ein neues Gemeinschaftsunternehmen vereinbart, an dem die Partner jeweils 50 Prozent der Anteile halten werden. Ziel der neuen Partnerschaft ist es, führend bei der nächsten Generation von Hybrid- und hocheffizienten Antriebslösungen zu werden. Das neue Unternehmen wird zahlreiche Marken weltweit mit einem breiten Portfolio an Antriebssträngen einschließlich elektrifizierter Lösungen beliefern. Insgesamt sind auf drei Kontinenten 17 Motorenwerke sowie fünf Forschungs- und Entwicklungszentren mit rund 19.000 Mitarbeitern geplant, die 130 Länder beliefern sollen. Die Initiative ist Teil des Strategieplans "Renaulution" der Renault Group und des Umstiegs von Geely auf intelligente E-Mobilitätsdienstleistungen.