Gemini Aktie
ISIN: CA36865S1065
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30.07.2026 14:19:00
Gemini für macOS: Bildschirmüberwachung und systemweites Diktat
Google schraubt an seiner offiziellen macOS-App für das KI-System Gemini. Sie wird künftig tiefer ins System integriert, wenn Nutzer das wünschen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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