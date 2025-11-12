Gemini Space Station: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Gemini Space Station stellte am 10.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Gemini Space Station hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,770 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 74,3 Millionen USD – ein Plus von 667,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gemini Space Station 9,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

