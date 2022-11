Gemischte Gefühle für BMW Motorrad Motorsport beim WorldSBK-Finale in Phillip Island.

Das Saisonfinale der WorldSBK im australischen Phillip Island wurde für BMW Motorrad Motorsport von einem schweren Unfall von Eugene Laverty (IRL) überschattet. Der Pilot aus dem Bonovo action BMW Racing Team wurde in ein Krankenhaus in Melbourne gebracht, wo er weiter untersucht wird. Bisher wurde ein Bruch in seiner Hüfte diagnostiziert. Das Finalwochenende im Süden Australiens verlief für BMW Motorrad Motorsport insgesamt schwierig.