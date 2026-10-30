GemPharmatech A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

GemPharmatech A äußerte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,100 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 31,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 264,4 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 200,8 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at