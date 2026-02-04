GemPharmatech A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

GemPharmatech A stellte am 03.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 0,08 CNY. Im letzten Jahr hatte GemPharmatech A einen Gewinn von 0,030 CNY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 175,6 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 217,7 Millionen CNY ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,350 CNY. Im letzten Jahr hatte GemPharmatech A einen Gewinn von 0,270 CNY je Aktie eingefahren.

Der Jahresumsatz wurde auf 793,25 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 682,94 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,327 CNY und einen Umsatz von 791,32 Millionen CNY in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at