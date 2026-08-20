GemPharmatech A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

GemPharmatech A hat am 20.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,100 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 251,5 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 204,0 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at