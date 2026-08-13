13.08.2026 06:31:29

Gemstone Investments: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Gemstone Investments hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 INR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,020 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gemstone Investments in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 379,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17,2 Millionen INR im Vergleich zu 3,6 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at

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