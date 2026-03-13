GEMZ hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

GEMZ lud am 11.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Umsatz für das Geschäftsjahr wurde auf 0,01 Millionen USD beziffert. Im Vorjahr hatte ein identischer Umsatz von 0,01 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at