NortonLifeLock Aktie
WKN DE: A2PUXE / ISIN: US6687711084
07.05.2026 23:04:09
Gen Digital Inc. Reveals Advance In Q4 Income
(RTTNews) - Gen Digital Inc. (GEN) revealed a profit for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $512 million, or $0.84 per share. This compares with $142 million, or $0.23 per share, last year.
Excluding items, Gen Digital Inc. reported adjusted earnings of $408 million or $0.67 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 27.0% to $1.283 billion from $1.010 billion last year.
Gen Digital Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $512 Mln. vs. $142 Mln. last year. -EPS: $0.84 vs. $0.23 last year. -Revenue: $1.283 Bln vs. $1.010 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.68 To $ 0.70 Next quarter revenue guidance: $ 1.300 B To $ 1.325 B
