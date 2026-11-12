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12.11.2026 06:31:28
GEN Restaurant Group A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
GEN Restaurant Group A gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das GEN Restaurant Group A ein Ergebnis je Aktie von -0,110 USD vermeldet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 50,4 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 48,7 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
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