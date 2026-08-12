GEN Restaurant Group A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

GEN Restaurant Group A stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GEN Restaurant Group A -0,050 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat GEN Restaurant Group A im vergangenen Quartal 55,7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GEN Restaurant Group A 55,0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at