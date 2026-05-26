Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
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26.05.2026 23:35:00
Gen Z demands bigger bargains — driving gains for discounters like Walmart and Ross
As seemingly everything gets more expensive, younger consumers are increasingly driving growth for the nation’s biggest discount retailers.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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|Walmart
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