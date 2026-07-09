Freedom Aktie

Freedom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DW84 / ISIN: US3563901046

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09.07.2026 14:00:00

Gen Z-ers share how they’re achieving financial freedom — and the old ideas they’re leaving behind

A stable job and a nice home have become less accessible to young Americans. Many are taking new paths to pursue their dreams.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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