Douglas Aktie
WKN DE: BEAU1Y / ISIN: DE000BEAU1Y4
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29.10.2026 15:30:00
»Gen Z regelt«: Douglas schließt wegen Jugendprotesten am Samstag zwölf Filialen
In mehreren deutschen Städten sind für das Wochenende Jugenddemonstrationen angekündigt. Nach den Ausschreitungen in Frankreich und Italien treffen mehrere Einzelhändler auch hierzulande Sicherheitsvorkehrungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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