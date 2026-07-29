Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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29.07.2026 15:01:00
Gen Z stays home almost every weekend because going out isn’t worth the money
Forget FOMO: Fear of financial regret is keeping younger Americans at home on Saturday night.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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