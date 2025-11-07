Genco Shipping Trading: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Genco Shipping Trading veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Genco Shipping Trading hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,490 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Genco Shipping Trading im vergangenen Quartal 79,9 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 19,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Genco Shipping Trading 99,3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at