|
19.02.2026 06:31:28
Genco Shipping Trading informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Genco Shipping Trading hat am 17.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
In Sachen EPS wurden 0,35 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Genco Shipping Trading 0,290 USD je Aktie eingenommen.
Genco Shipping Trading hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 109,9 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 99,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,100 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Genco Shipping Trading ein Ergebnis je Aktie von 1,75 USD vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 342,05 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 423,02 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street tiefer -- Nikkei am Donnerstag letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notiert tiefer. Auch der DAX verzeichnet Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag gut behauptet.