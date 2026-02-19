Genco Shipping Trading informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Genco Shipping Trading hat am 17.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 0,35 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Genco Shipping Trading 0,290 USD je Aktie eingenommen.

Genco Shipping Trading hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 109,9 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 99,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,100 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Genco Shipping Trading ein Ergebnis je Aktie von 1,75 USD vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 342,05 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 423,02 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at