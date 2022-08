Genco Shipping Trading mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Genco Shipping Trading ließ sich am 04.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Genco Shipping Trading die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,10 USD, nach 0,750 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 32,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 100,9 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 76,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at