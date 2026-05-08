Genco Shipping Trading mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Genco Shipping Trading hat am 06.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Genco Shipping Trading hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,280 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 114,4 Millionen USD – ein Plus von 60,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Genco Shipping Trading 71,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at