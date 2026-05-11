Gencor Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Gencor Industries hat am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,41 USD. Im Vorjahresviertel hatte Gencor Industries 0,420 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,52 Prozent zurück. Hier wurden 33,8 Millionen USD gegenüber 38,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at