Gencor Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Gencor Industries hat am 09.12.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0,13 USD. Im letzten Jahr hatte Gencor Industries einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie eingefahren.

Gencor Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18,8 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,07 USD gegenüber 0,990 USD je Aktie im Vorjahr.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 2,01 Prozent auf 115,44 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 113,17 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at