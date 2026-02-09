|
Gencor Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Gencor Industries präsentierte am 06.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Das EPS lag bei 0,23 USD. Im letzten Jahr hatte Gencor Industries einen Gewinn von 0,260 USD je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 23,6 Millionen USD – eine Minderung von 24,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 31,4 Millionen USD eingefahren.
