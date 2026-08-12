Gencor Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Gencor Industries veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,39 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33,8 Millionen USD – ein Plus von 25,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gencor Industries 27,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at