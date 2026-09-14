GENDA hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

GENDA lud am 11.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 2,33 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GENDA 0,450 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 35,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 53,96 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 39,70 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at