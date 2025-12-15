GENDA stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

GENDA hat am 12.12.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 9,77 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 8,37 JPY je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 62,43 Prozent auf 45,64 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,10 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at