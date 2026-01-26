GENDAI AGENCY legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

GENDAI AGENCY präsentierte in der am 23.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 10,06 JPY, nach 12,22 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,47 Prozent auf 1,90 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,99 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at