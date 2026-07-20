GENDAI AGENCY mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

GENDAI AGENCY veröffentlichte am 17.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

GENDAI AGENCY hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8,15 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 11,92 JPY je Aktie gewesen.

GENDAI AGENCY hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,78 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,99 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at