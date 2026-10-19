GENDAI AGENCY präsentierte Quartalsergebnisse

GENDAI AGENCY hat am 16.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 5,87 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GENDAI AGENCY 11,01 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,86 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 1,93 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at