20.04.2026 06:31:29

GENDAI AGENCY verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

GENDAI AGENCY äußerte sich am 17.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 9,25 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 8,14 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 1,71 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 8,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GENDAI AGENCY 1,86 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 42,24 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 29,16 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 7,53 Milliarden JPY, gegenüber 7,68 Milliarden JPY im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 1,93 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX vor schwachem Start -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden am Montag mit Verlusten erwartet. Die Börsen in Fernost nehmen zum Wochenbeginn Fahrt auf.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen