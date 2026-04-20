GENDAI AGENCY verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

GENDAI AGENCY äußerte sich am 17.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 9,25 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 8,14 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 1,71 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 8,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GENDAI AGENCY 1,86 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 42,24 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 29,16 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 7,53 Milliarden JPY, gegenüber 7,68 Milliarden JPY im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 1,93 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at